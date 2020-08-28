أمين الفتوى: النبي كان يدعو للتفاؤل في أصعب الأوقات (فيديو)

قال الشيخ فهمي عبدالقوي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، إن النبي محمد صلى الله وعليه وسلم كان يدعو للتفاؤل في أًصعب الأوقات.





وتابع "عبدالقوي"، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمل من المبادئ الأساسية التي يتميز بها الدين الإسلامي الحنيف، فقضية الأمل مرتبطة ارتباط وثيق بالإيمان والثقة بالله فمهما ضاقت الأحوال فالله سبحانه وتعالى يدبر كل الأمور.





وكشف الشيخ فهمي عبدالقوي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، أن من أحاديث النبي محمد صلى الله وعليه وسلم "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا".





وذكر أمين الفتوى، أن النبي محمد صل الله عليه وسلم خلال رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة وخلال تواجده مع سيدنا أبو بكر الصديق في غار حراء وقال الرسول إلى سيدنا أبو بكر حتى يطمئنه "ما ظنك باثنين الله ثالثهما".





وفي سياق مختلف، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن باب الأمل واسع، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، وما زرع فلاح ولا حصد، وما فكر والد في انجاب ولد، وما أخذ بأسباب التداوي أحد.





وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، أن الامل الحقيقي هو المبني على العمل والأخذ الأسباب، قالله سبحانه وتعالى يقول: " فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".





وأوضح وزير الأوقاف، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو في شهر المحرم، وخص يوم العاشر من محرم، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في فضل صيام يوم عاشوراء،: " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"، لافتًا إلى أنه يستحب أن تصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، أو يومًا قبله ويومًا بعده معًا.





موعد صيام يوم عاشوراء 1442





يعرف يوم عاشوراء بانه يوم العاشر من شهر محرم هجريًا 10 محرم 1442، ويوافق هذا اليوم بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020، ويفضل صيام يوم السبت 9 محرم والأحد 10 محرم وذلك لما له من فضل عند الله عز وجل.





فضل صيام يوم عاشوراء



