محمد سامي يغازل زوجته مي عمر عبر "انستجرام"

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شارك المخرج محمد سامي، جمهوره بصورة جديده له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "سامي" بالصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وعلق على الصورة قائلًا:"مع الملكة".



يذكر أن أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

