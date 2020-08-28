محمد سامي يغازل زوجته مي عمر عبر "انستجرام"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك المخرج محمد سامي، جمهوره بصورة جديده له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "سامي" بالصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وعلق على الصورة قائلًا:"مع الملكة".

يذكر أن أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
محمد سامي يغازل زوجته مي عمر عبر "انستجرام"
محمد سامي يغازل زوجته مي عمر عبر "انستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مي عمر محمد سامي محمد رمضان البرنس

أخبار تهمك

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ ساعتين

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد داش يشارك جمهوره صورة من كواليس "البرنس"

هكذا علق محمد علاء على دوره في مسلسل "البرنس"

أحمد داش يحصد نسب تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني

تامر مرسي يعلن التعاقد مع محمد رمضان لمدة سنتين

بإطلالة رقيقة.. روجينا تشعل السوشيال ميديا

بدرية طلبة تستعيد ذكريات مسلسل "صد رد" مع جمهورها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

06:34 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

05:11 م

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

06:30 م

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى