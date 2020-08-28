بفورمة الساحل.. أحدث ظهور لتامر هجرس على البحر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:06 م
تامر هجرس
تامر هجرس
مصطفى فكيه
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بفورمة الساحل.. أحدث ظهور لتامر هجرس على البحر
شارك الفنان تامر هجرس، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "هجرس" في الصور أثناء قضاء عطلته الصيفيه على البحر وعلق على الصورة قائلًا:"Days like these👌👌 happy fridays😘🕺 #الحمدلله".

يذكر أن أخر ظهور للفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار كوميدي، بعد أن تمكنت لهفة والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة دنيا سمير غانم، من إجبار تامر هجرس على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

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تامر هجرس الفنان تامر هجرس

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