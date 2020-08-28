هزاع: اهتمام السيسي واضح بقاطعي السياحة والآثار منذ كورونا (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد حسام هزاع، عضو المجلس المصري للغرف السياحية، على الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاعي السياحة والآثار باعتبارهما من أهم القطاعات التي تأثرت بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال هزاع في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ومقابلته للرئيس عبد الفتاح السيسي دليل على اهتمام الدولة بقطاعي السياحة والآثار.

وأشار إلى أبرز المشاريع والمتاحف الجديدة التي أشرفت الدولة على القيام بها دعمًا لهذين القطاعين لمواجهة التداعيات المتعلقة بهذه الأزمة وتشجيع السائحين على زيارة مصر.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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