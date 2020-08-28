بداية موجة جديدة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

بداية موجة جديدة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت
بداية موجة جديدة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الطقس غدا

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

منذ ساعة و 25 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

منذ أقل من ساعة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ ساعتين

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمطار وحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتفجر مفاجأة

طقس اليوم.. أمطار خفيفة وشديد الحرارة على جنوب الصعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

06:34 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

05:11 م

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

06:30 م

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى