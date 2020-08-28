بداية موجة جديدة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.





وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.