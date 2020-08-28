فاروق جعفر يُشيد بجهود مجلس الزمالك

أعرب فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن سعادته الكبيرة بالصرح العالمي والانشاءات الحديثة التي يتم افتتاحها اليوم بمقر نادي الزمالك.





واضاف جعفر أن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي دائم التطوير والانجازات منذ توليه قيادة النادي.





وأكمل أن نادي الزمالك يشهد طفرة إنشائية كبيرة لم يشهدها نادي آخر من قبل.





وأشاد جعفر بالمجهود الكبير لمجلس إدارة نادي الزمالك سواء بالانشاءات أو التطوير بالمجال الرياضي والدعم الكبير بجميع الفرق الرياضيه المختلفة.



