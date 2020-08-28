الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عدم توقيع أي عقوبات على لاعبي الفريق بعد الخسارة من المقاولون بهدفين مقابل هدف وابتعاده عن المنافسة علي الصدارة مع الأهلي بشكل كبير.









وحث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اللاعبين على استعادة ذاكرة الانتصارات، بداية من مواجهة إنبي المقررة الأحد المقبل











