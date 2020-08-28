توافد كبار الشخصيات على نادي الزمالك لحضور افتتاح المنشآت الجديدة
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:55 م
رامي بشاي
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وصل سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.
كما حضر للنادي كل من: الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.
نجوم الكرة السابقون يحضرون افتتاح المنشآت الجديدة
تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.
ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مؤتضى منصور رئيس النادي.
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