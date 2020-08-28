"بتدبير الحمدين".. إعلامي يكشف حقيقة كذبة "بي بي سي" بتورط الإمارات في تفجير كلية طرابلس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

علق الإعلامي الإماراتي علي بن تميم، على وثائقي “بي بي سي” العربية، الذي يحمل عنوان: “لعبة الطائرات المسيرة” والذي زعم فيه التلفزيون البريطاني، وجود صلة لدولة الإمارات بتفجير الكلية العسكرية في طرابلس قبل أشهر، قائلاً: “شكوك كبيرة تحوم منذ فترة حول عمل بي بي سي العربية، وما يذهب إليه كثير من المعلقين حول ميول العاملين في القناة وقربهم من الإخوان الإرهابية ومن ورائها تنظيم الحمدين، ليس من قبيل الافتراء أو نظرية المؤامرة، بل يكاد يصيب كبد الحقيقة. والسؤال لماذا الآن وفي هذا الوقت تحديداً”.

 

وأضاف “بن تميم” على حسابه بـ”فيسبوك”: “ما يسمى وثائقياً الذي بثته القناة أخيراً حول دور للإمارات في مجزرة ارتكبت في ليبيا، لا يعدو كونه دعاية سياسية تستهدف الإمارات ودورها الداعي دوماً للسلام في ليبيا، دون سند ملموس من واقع أو حقيقة، بل هو فبركة واضحة، وما أسهل الفبركات في زمن الأخبار الزائفة”.

 

وواصل “بن تميم”: “كيف تترك قناة يفترض بها المهنية، الدور التركي القطري الواضح، وإرسال المرتزقة السوريين وغيرهم، لينهبوا ليبيا ويذبحوا أهلها، وتحاول صرف النظر عن هذا الواقع الذي يراه العالم أجمع، عبر تركيب قصة ولصق صور بطريقة بوليسية مضحكة”.

 

واختتم الإعلامي والناقد الأدبي الإماراتي بقوله: “حفلة الكذب المفضوحة التي انخرطت فيها بي بي سي، تستدعي رداً واضحاً، ولاسيما رداً إعلامياً، فلا يجب ترك طائرات الكذب المسيرة، تحلق دون رادارات كاشفة لنواياها ومزاعمها وأهدافها الخفية. ولكن أينما وجدت كذباً سينمائياً مضحكاً كهذا ابحث عن تنظيم الحمدين، ومن لف لفه”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

نيمار يوجه رسالة غامضة إلى ميسي

منذ ساعة و نصف

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ 37 دقيقة

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ 33 دقيقة

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

منذ ساعة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات: شكوى قطر لمحكمة العدل الدولية محاولة للتغطية على دعمها للإرهاب

ابن عم "تميم" يفضح تنظيم الحمدين

ناشطون يفضحون التزوير في فيديو متداول لإسقاط طائرة إماراتية بليبيا

ناشطون يكشفون التزوير في فيديو متداول لإسقاط طائرة إماراتية بليبيا

أخطاء ساذجة وقع بها مروجو شائعة "إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في ليبيا"

تامر أمين: قطر وتركيا أذرع الشيطان وهذا الفرق بينهما (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:11 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

05:31 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

05:57 م

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى