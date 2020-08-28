متصالح في مخالفات البناء: "دفعت 33 مليونا.. والمبالغ هترجع تاني" (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:49 م
شيماء حسن
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أشاد عصام الجبالي، أحد المتصالحين في مخالفات البناء، بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك على الرغم من قيامه بتسديد ما يقرب من 33 مليون جنيه قيمة التصالح على مخالفات البناء التي قام بها في أحد المباني بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الجبالي في تصريحات خاصة على فضائية "سي بي سي اكسترا": "هذا القانون، قانون محترم يقنن أوضاع الناس المخالفين، وتقدمت بتاريخ 5-8-2019 بطلب لتقنين الأوضاع، ومش عايز الناس تتخض من هذا الرقم، لأنه في النهاية هيرجع ليها في صورة خدمات من مياه وصرف صحي وغيرها".

من جانبه أشاد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ بإقبال المواطنين على التصالح في المخالفات، مستطردًا "هذه المبالغ هترجع ليهم تاني في صورة دعم للمرافق والطرق في المناطق التي تم البناء المخالف فيها".

وفي سياق متصل أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون التصالح مع المخالفات عبارة عن تشريع إصلاحي، وارد أن يكون هناك مشكلات، متابعًا: "نطمئن أهلنا وناسنا إننا معاهم، وكل إللي قلقانين منه هيتحل بالأصول وبالتراضي".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التشريع له مراحل، وإن هناك مسئولين عليهم لغط كبير جدًا ولا يطبقون النص.

وتابع: "خصصنا منظومة لاستقبال الشكاوى"، لافتًا إلى أن أول توصية لمجلس النواب عندما علم أن هناك مبالغة في بعض الوحدات، هي أن الدولة استقرت أن الحد الأدنى للوحدة 50 جنيه.

وفي سياق آخر، قال النائب البرلماني مجدي ملك: إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.

وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.

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