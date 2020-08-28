محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا الاستعانة بـ 456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة، مع صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية، 


وفى نفس السياق تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وبحضور الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية، فضلًا عن مقررة المجلس القومى للمرأة بأسوان.

حيث تم إستعرض الخطة المستقبلية لنشر الفرق الثابتة والمتحركة من أجل إنهاء أعمال التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد بإجمالى 1.6 مليون نسمة تواكبًا مع التشغيل التجريبى للمنظومة داخل 112 وحدة صحية و11 مستشفى فى نوفمبر القادم حيث تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية وستصل إلى 230 موقع مع زيادة الإقبال المتوقع على التسجيل والفحص.

ووسط أجواء روحانية ممتزجة بمشاعر الفرحة والسعادة أدى الألاف من المصلين صلاة الجمعة بعد إعادة فتح أكثر من 1200 مسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان عقب توقفها لعدة أشهر بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق كافة الإشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا، 

وشدد على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان بأنه تم التوجيه بضرورة الإلتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوص خطبة الجمعة من حيث الموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، مع التأكيد على أهمية إرتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الإجتماعى وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والإنصراف بعد أداء الصلاة. 
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

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