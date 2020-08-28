نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

اقترب لاعب ريال مدريد، خاميس رودريجيز، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وقالت صحيفة "ذا صن" وفقا لتقرير نشره الصحفي الإيطالي تانكيردي بالميري، إن رودريجيز وافق على البنود المالية الشخصية للانتقال إلى إيفرتون، الذي يشرف على تدريبه، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.













وأضاف التقرير ان رودريجيز سيتقاضى 4.03 مليون إسترليني في العام الواحد مع الـ"توفيز".