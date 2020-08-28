نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:30 م
الفجر الرياضي
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اقترب لاعب ريال مدريد، خاميس رودريجيز، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.
وقالت صحيفة "ذا صن" وفقا لتقرير نشره الصحفي الإيطالي تانكيردي بالميري، إن رودريجيز وافق على البنود المالية الشخصية للانتقال إلى إيفرتون، الذي يشرف على تدريبه، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وأضاف التقرير ان رودريجيز سيتقاضى 4.03 مليون إسترليني في العام الواحد مع الـ"توفيز".
يذكر ان رودريجيز قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان أنشيلوتي مدربا للفريق الملكي، وعاد الاثنان للعمل معا، عندما انضم الدولي الكولومبي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ويتبقي علي اتمام الصفقة هو الاتفاق بين إيفرتون و ريال مدريد على قيمة الصفقة.