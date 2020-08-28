تحديد موعد عودة أزارو إلى الأهلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:01 م
وليد ازارو
وليد ازارو
محمد جمال
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حدد النادى الأهلى موعد لعودة وليد أزارو المهاجم المغربي للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب من انتهاء فترة إعارته من الاتفاق السعودي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد أزارو ليس من حقه المشاركة مع الفريق فى مباريات دوري أبطال إفريقيا القادمة مما يجعل اللاعب عندما يعود لمصر سيشارك فى المران فقط استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا السبت فى تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن النادي الأهلى حقق الفوز على فريق الجونة المباراة الماضية بهدف دون رد سجله مروان محسن.

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