محمد رمضان يشوق جمهورة لمفاجأة ستحدث قريباً "Big surprise"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع صديقه وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق رمضان علي الصورة قائلاً :"استعدو لمفجأة كبيرة" حيث أنه طهر في الصورة يجلس لجوار شخصية مشهورة يبدو أنه له علاقة بالمفاجأة. "be ready for big surprise"

وخاش الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل البرنس وكان يجسد الفنان محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" في مسلسل "البرنس"، والذي في صراعات دائمة مع اخواته وشقيقه فتحي البرنس الذي يدخله السجن ويلقي ابنته في الشارع ليأخذها الفنان محمد جمعة كإبنة له ويخرج رضوان البرنس وينتقم من أشقائه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

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