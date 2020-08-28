المشاهد الأولي من عودة صلاة الجمعة اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بعد غياب 5 أشهر عادت المساجد تستقبل المصلين مع اتباع إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد شهدت المساجد العديد من المشاهد الممزوجة بالفرحة والأمل بعودة الصلاة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المشاهد الأولي لعودة صلاة الجمعة:

توافد المصلون:

توافد المصلون إلى كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية، وجلسوا على أبوابه فى ساعة مبكرة من الصباح لأداء صلاة الجمعة بعد إغلاق المساجد 5 شهور بسبب جائحة كورونا، وذلك تعبيرا عن سعادتهم بعودة المساجد وفتحها من جديد أمام المصلين.

لا مخالفات:

أظهر المصلون واعيا كبيرا والتزاموا بالضوابط والاجراءات الوقائية، وقد أوضحت وزارة الأوقاف في بيانا لها أن الوزارة لم ترصد أي مخالفات اليوم في إقامة صلاة الجمعة.

رسالة من وزارة الأوقاف:

ناشدت وزارة الأوقاف المواطنين بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى تعود الصلاة إلى الفتح الكامل نتيجة الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة.

إجراءات احترازية مشددة:

شهدت المساجد، وضع لافتات على المساجد، لتنبيه المصلين بمنع الدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، ووفرت بوابات تعقيم لتعقيم المصلين، لأداء صلاة الجمعة، كما حرصت علي توزيع كمامات علي المصلين، أثناء دخولهم المسجد.

تهنئة وزير الأوقاف:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة المصليين بعودة الصلاة قائلا إن اليوم هو يوم عيد لكل المصريين بفضل الله وإذنه بفتح بيوته ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله في بيوته مرة أخرى وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

خطبة الجمعة:

وجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة، مع أول صلاة جمعة اليوم، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة ونشرت نصها عبر موقعها الالكترونى بعنوان "الأمل حياة".

تواجد المحافظين:

فيما حرص المحافظون علي التواجد بين المصلين في المساجد الكبري بالمحافظات لمتابعة الإجراءات الإحترازية، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير للمساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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