وزير الرياضة من بورسعيد: "جايين نشوف إبداعات مصر في الأنفاق" (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من ماراثون الدراجات هو تعريف الشباب بإبداعات الدولة وإنجازاتها في المشروعات القومية. 

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة على فضائية "سي بي سي اكسترا" من بورسعيد أثناء مشاركته في الماراثون اليوم الجمعة: "معانا شباب من كل مصر، جايين يشوفوا إبداعات مصر في الأنفاق، وهو ما أردنا الترويج له من خلال الرياضة".

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات وحضور عدد من قيادات الوزارة. وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بمشروع أنفاق بورسعيد الذي يعد أحد المشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة لعدد من الأحداث المتنوعة فى تلك المشروعات بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبري والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن، والمشروعات الجديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى مبادرة "دراجتك..صحتك" التى تنفذها الوزارة من توفير الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بأسعار مدعمة، وتم تنفيذ مرحلتين منها حتى الآن، وجارى العمل على إطلاق مرحلة جديدة تتضمن أعداد أكبر من الدراجات تتناسب مع طلبات الشباب، مشيرًا إلى رعاية الرئيس للمبادرة تأكيدًا على اهتمام سيادته الواضح بنشر ممارسة الرياضة بالمجتمع كون الرياضة تساهم فى تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها ووسيلة انتقال اقتصادية.

وأضاف الوزير أن محور التنمية الرياضية يعد أحد المحاور الرئيسية التى تستهدفها الوزارة في تطوير قطاع الرياضة ويتضمن تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

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