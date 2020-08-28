رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف، إن الصور التي انتشرت مؤخرًا وتظهره كداعمًا لمرشح حزب مستقبل وطن بجولة الإعادة بمجلس الشيوخ ألتقطت "خلسة" اثناء مشاركته في مبادرة شبابية لتشجير وتزيين شوارع أحد احياء المدينة.

وأكد رئيس المدينة، في بيان، نشرته صفحة الوحدة المحلية بـ"فيس بوك"، جاء فيه: "نظرا لما تداولتة صفحات التواصل الاجتماعي من صور تجمع بين اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف وبعض الشباب واحد المرشحين المقرر له الدخول في جوله الاعادة، فقد حضر إلي مقر الوحدة المحلية بعض الشباب الذين أبدوا رغبتهم في زراعة بعض الأشجار بحى الزهور مساهمة منهم في تزيين الشوارع.

وواصل البيان: رحب رئيس مجلس مدينة بنى سويف بالمبادرة، وأثناء حضور رئيس مجلس المدينة لمشاركة الشباب في زراعه الاشجار فوجئ بمرشح حزب مستقبل وطن بالحضور فجأه، وتم التقاط تلك الصورة خلسه ووقتها اعتذر رئيس مجلس المدينة عن الاستمرار وانصرف فورا وبعدها فوجئ بالصور علي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف أنها لا تشارك في أى عمل سياسي حسب تعليمات مجلس الوزراء وأنها تقف علي الحياد، وهذا توضيح لما حدث".

وكانت تلك الصور تسببت في حالة من الغضب بين رواد صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مطالبين من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتحقيق في الواقعة أسوة بما تم، الأسبوع الماضي، مع إحدى موظفات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة. 

وكان محافظ بني سويف أصدر قرارًا في 9 أغسطس الجاري، يحمل رقم (1016) لسنة 2020 تتضمن مادته الأولى "إيقاف رحاب محمد صلاح مدير إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات معها أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الراتب خلال مدة الوقف".

وتضمنت الديباجة التمهيدية من قرار المحافظ، أنه جاء بناءًا على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بشأن قيام مدير إدارة الشباب والرياضة بالمديرية بمخالفة واجبات الموظف العام المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية على النحو الوارد تفصيلًا بالمذكرة.

وعلمنا من مصدر لنا بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مذكرة المديرية المقدمة للمحافظ تضمنت تفاصيل المخالفة الموجه لمدير إدارة الشباب والرياضة بالمديرية أنها قامت بمناصرة مرشحين لمجلس الشيوخ على حساب آخرين دون وعدم حياديتها.
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة
رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح الشيوخ: أًلتقطت خلسة

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