كلوب: لن نكون في أفضل حالاتنا أمام أرسنال

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:31 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
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يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه نجومه ربما لن يكونوا في أفضل حالاتهم أمام أرسنال مساء غد السبت في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وبعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، لم يكن لدى الفرق وقت كاف للاستعداد للموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة: "سأكون متفاجئا للغاية إذا كانت تلك أفضل مباراة نلعبها في الموسم، لكننا يجب أن نقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة لأن المنافس سيفعل ذلك أيضا".

وأضاف: "لذلك سنحاول تجربة الأمر بشكل صحيح، أعط كل ما لديك وحاول الفوز، هذا كل ما استطيع قوله في هذا الأمر، إنها ليست مباراة اختبار، وهي ليست ودية، إنها مباراة ضد أرسنال على كل الأحوال ولذلك سنحاول أن نبذل كل ما في وسعنا".

وتقام مباراة الدرع الخيرية بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد، وهي أحد تقاليد بداية الموسم الجديد ، لكن دائما ينظر إليها باعتبارها أقل أهمية من باقي البطولات.

لكن كلوب قال إن كلا الفريقين كانا في نفس الموقف.

وأضاف: "لذلك نحن نستعد لموسم كامل، وهو واحد من أكثر المواسم المزدحمة التي سنشهدها على الإطلاق بسبب كمية المباريات والوقت المتاح لدينا وكل تلك الأشياء".

وتابع كلوب:"الأمور ليست مثالية، لكنها مثالية بقدر ما يمكن أن تكون، سنحاول أن نفعل كل شيء للفوز بالمباراة، وربما يفعل أرسنال الشيء ذاته".

وأصبح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق في حالة جيدة بعد ما عانى من إصابة في الرأس خلال المباراة الودية الأخيرة للفريق، بينما يسعى الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد لاستعادة مكانه الأساسي بعدما غاب عن جزء من فترة استعداد الفريق للموسم الجديد.

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