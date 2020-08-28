اقتصادي: الدولة تواجه بحسم مخالفات البناء حتى لا تخلق عشوائيات جديدة (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري أصبح يتعامل مع مخالفات البناء على أنه أمر طبيعي وحق له وهو ما يترتب عليه خلق مناطق عشوائية جديدة كانت السبب في أزمات كثيرة للدولة تحاولها إصلاحها الآن.

وأضاف الإدريسي في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا": "العشوائيات أصبحت سمة سلبية في جميع المحافظات، وسيتم استغلالها من قبل أعداء الوطن للتخريب في البلاد".

وتابع "هذه المناطق العشوائية والغير مخططة لا تجذب الاستثمار، وبالتالي الدولة تحاول حاليًا وقف التعديات ومخلفات البناء حتى لا تخلق مناطق عشوائية جديدة تكلفها المليارات لتسوية أوضاعها".
واستطرد "الدولة تحاول حاليًا حل المشاكل التي وقت فيها البلاد منذ أكثر من 30 سنة، والوقوف ضد أي عشوائيات جديدة وتقديم خدمات ومستوى معيشة يليق بالمواطن المصري وذلك بتنفيذ القانون على المخالفين".

وفي سياق متصل أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون التصالح مع المخالفات عبارة عن تشريع إصلاحي، وارد أن يكون هناك مشكلات، متابعًا: "نطمئن أهلنا وناسنا إننا معاهم، وكل إللي قلقانين منه هيتحل بالأصول وبالتراضي".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التشريع له مراحل، وإن هناك مسئولين عليهم لغط كبير جدًا ولا يطبقون النص.

وتابع: "خصصنا منظومة لاستقبال الشكاوى"، لافتًا إلى أن أول توصية لمجلس النواب عندما علم أن هناك مبالغة في بعض الوحدات، هي أن الدولة استقرت أن الحد الأدنى للوحدة 50 جنيه.

وفي سياق آخر، قال النائب البرلماني مجدي ملك: إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.

وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.

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