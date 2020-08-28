أرتيتا يُعلق على أنباء انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي من مغادرة برشلونة نحو مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن البلوغرانا.

وعلق مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على إقتراب إنتقال قائد البلوغرانا، إلى السيتي وصعوبة المنافسة الموسم المقبل، على البريمرليج.

حيث قال أرتيتا خلال تصريحات صحفية " لنرى ما يحدث، إذا جاء لإنجلترا فسوف نستمتع به. لا يهم إن كان سيلعب ضد ارسنال، فهذا جيد لكرة القدم".

واضاف " هو أفضل لاعب في تاريخ هذا النادي بالنسبة لي، أنا كنت مشجعًا لبرشلونة في صغري لذلك سأكون حزينًا عند رحيله".

يذكر أن أرتيتا قد عمل مساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يغادر الفريق ليتولي القيادة الفنية لنادي أرسنال خلفًا لإوناي إيمري.

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