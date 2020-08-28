"البورصة الأمريكية" تواصل تحقيق مستويات قياسية في بداية تعاملات اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:08 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
رويترز
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فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ذروة غير مسبوقة للمرة الخامسة هذا الأسبوع ، اليوم الجمعة، وسط شهية للمخاطرة أوقدت شرارتها التوقعات لأسعار فائدة بالغة التدني على مدى فترة طويلة، ومراهنات على حل طبي لجائحة كوفيد-19.

 

وارتفع ستاندرد اند بورز 10.14 نقطة بما يعادل 0.29 % ليصل إلى 3494.69 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 109.02 نقطة أو 0.38 بالمئة مسجلا 28601.29 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 63.94 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 11689.28 نقطة.

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