"البورصة الأمريكية" تواصل تحقيق مستويات قياسية في بداية تعاملات اليوم
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:08 م
رويترز
Advertisements
فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ذروة غير
مسبوقة للمرة الخامسة هذا الأسبوع ، اليوم الجمعة، وسط شهية للمخاطرة أوقدت شرارتها
التوقعات لأسعار فائدة بالغة التدني على مدى فترة طويلة، ومراهنات على حل طبي
لجائحة كوفيد-19.
وارتفع ستاندرد اند بورز 10.14 نقطة بما يعادل
0.29 % ليصل إلى 3494.69 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 109.02 نقطة أو
0.38 بالمئة مسجلا 28601.29 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 63.94 نقطة أو 0.55
بالمئة إلى 11689.28 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا