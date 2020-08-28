7 أطعمة احترس من تناولها خلال فترة الموجة الحارة

تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة موجة حارة مع ارتفاع الرطوبة مما يزيد الأمر سوءًا، ونصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم وتجعل الأشخاص في حالة عطش دائم.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تلك الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها خلال تلك الفترة:





1-التوابل والأطعمة الحارة





تزيد التوابل لاسيما الحارة منها عند إضافتها الي الأطعمة، من معدل الأيض، مما يجعل حرارة الجسم ترتفع عن معدل الطبيعي ويزداد الامر سوءًا خاصة في فصل الصيف، ولذلك لا يفضل الإكثار من التوابل والأطعمة الحارة وينصح باستخدام الخضروات عوضًا عن التوابل والأطعمة الحارة.





2- المقليات





تؤدي الأطعمة المقلية المصنعة في الزيوت إلى الشعور بحرقة في المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، وهو ما يزيد من الشعور بالكسل والخمول، ومع الطقس الحار، ستقل قدرتك على ممارسة الأنشطة اليومية المختلفة، وخاصةً بأنك تشعر بالحرقان والام البطن.





3- الأطعمة المالحة





يحذر خبراء التغذية من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح يسبب خللًا في توازن السوائل بالجسم، وبالتالي يمكن أن يؤدي للإصابة بالجفاف واحتباس الماء بالجسم.





4- الشاي والقهوة





يؤكد خبراء التغذية أن الاكثار من هذه المشروبات تزيد من حرارة الجسم، حيث تحتوي علي مادة الكافيين التي يمكن ان تؤدي الي جفاف في الجسم





5-مشروبات المعلبة:





أوضح الخبراء أن المشروبات المعلبة التي تحتوي على السكر بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، لذلك يفضل تناول العصائر الطازجة دون إضافة سكر أو الأعشاب الصحية مثل الشاي الأخضر دون تحلية.





6-الحلويات





يعتبر تناول الحلويات أحد أهم الأسباب التي تؤدي الي جفاف الجسم، وتجعل الشخص يشعر بالعطش بصورة أكبر، فعلى الرغم من أنها تمد الجسم بالطاقة فور تناولها، ولكن سرعان ما تنخفض هذه الطاقة مرة أخرى، لاحتوائها علي معدل عالي من السكريات.





7-الوجبات السريعة:



