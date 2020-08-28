البنزرتي يقترب من تدريب الصفاقسي التونسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:30 م
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
وكالات
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كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن نادي الصفاقسي في طريقه للتعاقد مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي خلفا لفتحي الجبال ليقود الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت إذاعة "ديوان.إف.إم" اليوم الجمعة أن إدارة الصفاقسي حصلت على موافقة مبدئية من البنزرتي على تولي المنصب، وينتظر توقيع العقد من جانب المدرب.

وأضافت أنه من المنتظر أن يشرف البنزرتي مساء اليوم على أول حصة تدريبية للفريق، كما ينتظر أن يعلن عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له.

ولم يدل البنزرتي بأي تصريح بشأن العقد.

وأنهى الصفاقسي، الذي يحتل المركز الثاني خلف الترجي متصدر الدوري، العمل مع فتحي الجبال عقب خسارة الفريق الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أمام مضيفه نادي حمام الأنف 1 / 2 والتي قلصت حظوظه بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

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