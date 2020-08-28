موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:05 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الأحد المقبل 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة الزمالك وإنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.


وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد فريق إنبي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.


ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.

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