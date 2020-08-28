بايرن ميونخ يتعاقد مع موهبة سلتيك الاسكتلندي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب الشاب باري هيبورن من سلتيك بطل اسكتلندا.









وقال يوخن ساور المدير الفني لفريق الناشئين ببايرن ميونخ في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت، إن هيبورن /16 عاما/ لاعب المنتخب الاسكتلندي للشباب، الذي سينضم إلى بايرن قادما من فريق تحت 18 عاما بنادي سلتيك، "هو لاعب هجومي يمتلك الكثير من الإمكانيات."









وأضاف ساور :"نرغب في مساعدته في خطواته المقبلة على طريق التطور."









وسيبدأ هيبورن مشواره مع بايرن ميونخ بالخضوع للتدريبات ضمن فريق تحت 17 عاما.









ولحق هيبورن بزميله السابق ليام موريسون /17 عاما/ الذي كان قد انتقل من سلتيك إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي.



