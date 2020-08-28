دبلوماسي سابق: تطوير البنية التحتية في مصر نموذج تنقله القارة الإفريقية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ عام 2014 وخاصة خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كان هناك رؤية مصرية شاملة للتعامل بين مصر والدول الإفريقية على جميع المستويات.





وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه كان هناك تعاون في الملف الأمني الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، واللاجئين، والنازحين، إلى جانب التعاون فيما يتعلق بالقضايا والأزمات السياسية الساخنة، وكان هناك اهتمام بالملف الأمني والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب في الساحل.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الملف الاقتصادي كان يحتل أهمية كبيرة جدًا، وكان هناك تأكيد على الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية والقطاعات الانتاجية المختلفة لتعظيم وتنامي منطقة التجارة الحرة القارية التي خرجت لحيز النفاذ في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





وتابع "حليمة"، أن ما تم في مصر من تطوير للبنية التحتية في مصر نموذج يحتذى به، ومصر نقلته للقارة الإفريقية.





واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الكهرباء.





وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع استعرض كل جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن السيسي وجه بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة مع الأشقاء الأفارقة.



