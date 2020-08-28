بورصة النيل تسجل تداولات بقيمة 18.3 مليون جنيه بختام أخر جلسة في أغسطس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:50 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن بورصة النيل سجلت تداولات بحوالي  18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.5 مليون ورقة منفذة على 1326 عملية  واستحوذت الأسهم على 85.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.51%.

للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.

وارتفعت تداولات البورصة المصرية بقيمة  9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.017 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

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