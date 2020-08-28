إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أحبطت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين ببني سويف اليوم الجمعة، عملية تهريب محاولة تهريب ٤٠ شيكارة دقيق مدعم المخصصة للمخابز البلدية تزن ٢ طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مديني بني سويف وناصر تمكنت خلالها الحملة من إيقاف السيارة وضبط السائق والتحفظ على المضبوطات.

البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة باجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ من ضبط السائق بمعاونة عدد من الاهالي والتي هاجمت السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن تنفجر إحدى إطارتها، وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.

ضبط 8 طن أسمدة

وفي سياق منفصل، شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

وأشار إلى أن الحملات هدفها ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان من الأسمدة الكيمياوية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وضبط 80 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 18 محضر لمخالفات تموينية منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف
إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف اخبار بني سويف

أخبار تهمك

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ ساعة و نصف

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أرتيتا يُعلق على أنباء انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 10 ساعة

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ 36 دقيقة

الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حملة تموينية تضبط 23 شيكارة دقيق مدعم في كفر الشيخ (صور)

تحرير 69 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال العيد ببني سويف

ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)

العثور على جثة شاب بأرض زراعية في قرية النويرة ببني سويف

ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة في حملة تموينية ببني سويف

لمدة 4 أيام.. قطع الكهرباء عن مناطق سكنية لصيانة مغذيات ببني سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:39 م

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

12:31 م

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

04:30 م

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى