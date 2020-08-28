إحباط تهريب 40 شيكارة دقيق مدعم بعد مطاردة بشوارع بني سويف

أحبطت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين ببني سويف اليوم الجمعة، عملية تهريب محاولة تهريب ٤٠ شيكارة دقيق مدعم المخصصة للمخابز البلدية تزن ٢ طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مديني بني سويف وناصر تمكنت خلالها الحملة من إيقاف السيارة وضبط السائق والتحفظ على المضبوطات.





البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة باجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.





وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ من ضبط السائق بمعاونة عدد من الاهالي والتي هاجمت السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن تنفجر إحدى إطارتها، وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.





ضبط 8 طن أسمدة





وفي سياق منفصل، شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.





وأشار إلى أن الحملات هدفها ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.





جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان من الأسمدة الكيمياوية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وضبط 80 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 18 محضر لمخالفات تموينية منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



