"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة "اختيارك"، وذلك لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة.

وسط إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد إجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة، ‬وتم إطلاق المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ومطروح ودمياط حتى الآن.

وسيتم تنفيذها أيضا خلال الأسبوع الجاري في محافظات أسيوط وبنى سويف وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر طوال شهرى أغسطس وسبتمبر، بمشاركة 1000 متطوع من اجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
 
وتستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الإكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن.

حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة،كما تستهدف المبادرة بث عدده رسائل إيجابية منها  "اختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات والعمل علي تصحيحها، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية  ،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الإستسلام.
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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات  وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات، حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة  في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب، كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن‪.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن عن إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف" متطوع علي مستوي الجمهورية على مدار الأسابيع الماضية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك إتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ومع تنفيذ حاليا المبادرات التوعوية بأضرار الإدمان فى الميادين ومراكز الشباب يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد إجتماعي وماسكات ومواد تعقيم.
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)
"اختيارك".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان (صور)

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