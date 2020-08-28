التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل 29 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي والمصري في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويأتي التشكيل المتوقع للنادي الاهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أحمد الشيخ - أجايي - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أليو بادچي.

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق الجونة بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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