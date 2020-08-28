ليبيا تسجل 355 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في ليبيا، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الليبية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 12629 إصابة، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.

 

وكان مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

 

وفي وقت سابق، رصد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.

 

وأصدر المركز الليبي، بيانًا قال فيه إن فريقا طبيا تابعا له زار، منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض"ريكتسيا" في المدينة.

 

وأخذ الفريق، عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مشيرا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة "ريكتسيا"، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

 

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