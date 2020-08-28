إحباط تهريب 500 جرام حشيش و26122 سكين معدن بقناة السويس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:36 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
اليقظة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من "سكين معدن" داخل البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية، وضبط 500 جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ( 26122 قطعة "سكين معدن") زيادةً فى الأعداد والإختلاف فى حاويتين مشمولهما "أدوات منزلية" بميناء بورسعيد، والواردة من إحدى الدول الأجنبية، والتى قد تؤدى إلى فارق كبير بالقيمة الجمركية حيث قدرت الرسوم والغرامات المستحقى بإجمالى (1،249،178 مليون جنيه).

كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى قدره 5000 جنيه) بحوزة (أحد الأشخاص) حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلًا إحدى السيارات وإعترف بحيازته المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المدعمة إلى خارج البلاد والإتجار من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قناة السويس تهريب سكين معدني التهريب بقناة السويس

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها

منذ ساعتين و 15 دقيقة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف كواليس مفاجئة بشأن انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي ومحادثته مع جوارديولا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة لتجار "الكيف".. ضبط 2 طن "حشيش" و8 ملايين قرص "كبتاجون"

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 مليون قرص مخدر عبر ميناء بورسعيد

سقوط شخصين وبحوزتهما 3700 قرص مخدر في أسيوط

إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

إحبط محاولة تهريب أدوية تخسيس ومستلزمات شيش إلكترونية بميناء الإسكندرية

"داخل علب حمص".. ضبط 4 أطنان حشيش في الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:39 م

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

12:31 م

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

03:36 م

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى