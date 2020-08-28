انتشال جثمان شاب لقى حتفه غرقا بشاطئ النخيل في الإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:36 م
ارشيفية
ارشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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انتشلت اليوم الجمعة، قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، جثة شاب من داخل شاطئ النخيل غرب المحافظة، عقب نزوله لمياه البحر رغم غلق الشواطئ وفق قرار مجلس الوزراء، للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتلقى قسم شرطة العامرية، بلاغا يفيد بغرق شاب يدعي "ن.ع" 21 سنة من محافظة القاهرة عقب قيامه بنزوله مياه البحر. 

وتوجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة.

آخر أخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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