استرداد 100 فدان أملاك دوله بالظهير الصحراوي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، عن استرداد ١٠٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بقرية صفط الغربية وإزالة السور المحيط بها، ضمن استرداد حق الشعب.





وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن أحياء شمال ووسط المدينة واصلت حملات النظافة ورفع التراكمات من المخلفات، كما واصلت القري أعمال النظافة ورفع ما يقارب من ١٥٠ طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.





كما شنت الوحدة المحليه حمله لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان بقرية نزلة حسين، ضمن الدور المجتمعي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.





وعلى جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار، وقد أسفرت الحملة عن ضبط، 3 مصانع بدون ترخيص وتحرير 472 مخالفة متنوعة حيث تم تحرير 15 محضر مخالفه تموينيه وصحيه و412 ازاله إدارية و35 غرامه فوريه و11 محضر اشغال طريق، عبارة عن ضبط مصنع للجبن مدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 آلاف لتر لبن مجهول المصدر وبراميل ومعدات وأدوات تستخدم في المصنع، ومصنع سناكس بدون ترخيص وتم التحفظ علي 1350 كرتونه بها اكياس كراتشي معده للبيع و16 جركن زيت طعام سعة 20 لتر و55 بكره استيكر لعمل الأكياس وعدد كبير من الكراتين الفارغه و50 كيس زرة مجروشة زنة 50 كيلو ومعدات وأدوات وأكياس وبراميل مستخدمة في المصنع.





بالإضافة إلى ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر كلور 1000 لتر فنيك وجراكن بها مواد كيميائية أخري و50 زجاجه صابون سائل سعه لتر و50 جركن صابون سائل سعة 4 لتر و25 زجاجه فنيك وعدد كبير من الزجاجات والجراكن الفارغه وميزان حساس وجراكن ومعدات وادوات تستخدم في المصنع والتعبئه.





كما تم ضبط 4 طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين وتم التحفظ على 4 كميات سولار تجميع بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ عليها كما تم المرور علي المحلات التجارية وتم تحرير 7 محاضر عدم حمل شهاده صحيه و2 محضر عدم نظافه واشتراطات صحية.