رسميًا.. كريستال بالاس يتعاقد مع المهاجم إبيريتشي إزي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:34 م
المهاجم إبيريتشي إزي
المهاجم إبيريتشي إزي
Advertisements
تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة مع إبيريتشي إزي لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) من كوينز بارك رينجرز في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني (5ر26 مليون دولار).


ووقع اللاعب عقدا لمدة خمسة أعوام، وقد بات ثاني صفقة لكريستال بالاس هذا الصيف.


وقال إزي في تصريحات لموقع نادي كريستال بالاس على الإنترنت :"أشعر بأن هذا النادي يضم لاعبين رائعين وأنها فرصة هائلة بالنسبة لي أن أنضم إلى هؤلاء اللاعبين وأن أمضي قدما معهم."


وكان كريستال بالاس قد ضم ناثان فيرجسون في صفقة انتقال حر من ويست برومويتش ألبيون.

أخبار تهمك

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف كواليس مفاجئة بشأن انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي ومحادثته مع جوارديولا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 10 ساعات

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:39 م

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

12:31 م

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

03:36 م

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى