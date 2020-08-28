رسميًا.. كريستال بالاس يتعاقد مع المهاجم إبيريتشي إزي

تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة مع إبيريتشي إزي لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) من كوينز بارك رينجرز في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني (5ر26 مليون دولار).









ووقع اللاعب عقدا لمدة خمسة أعوام، وقد بات ثاني صفقة لكريستال بالاس هذا الصيف.









وقال إزي في تصريحات لموقع نادي كريستال بالاس على الإنترنت :"أشعر بأن هذا النادي يضم لاعبين رائعين وأنها فرصة هائلة بالنسبة لي أن أنضم إلى هؤلاء اللاعبين وأن أمضي قدما معهم."









وكان كريستال بالاس قد ضم ناثان فيرجسون في صفقة انتقال حر من ويست برومويتش ألبيون.



