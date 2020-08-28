مصرع تلميذة بالصف الأول الابتدائي أسفل عجلات القطار بالمنيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيرى
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لقيت تلميذة بالصف الابتدائي مصرعها إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بأحد المزلقانات بمركز سمالوط وقد تم نقلها إلى مستشفى سمالوط.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد مصرع "ك..ا" 6 سنوات، من مركز سمالوط، أسفل عجلات قطار بجوار محطة سكك حديد سمالوط.

وبالانتقال تبين أن الحادث نتيجة دفع الهواء بسبب سرعة القطار، مما أدى لسقوط الطفلة أسفل عجلات القطار، وقد تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد، تحت تصرفات النيابة العامة وجار استخراج تصريحات الدفن اللازمة بعد الكشف الطبي من قبل مفتش صحة سمالوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للواقعة. 

ومن جهة أخرى نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبي المنيا،حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوي، بناءً علي تعليمات اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثف حملات التفتيش علي كافة القطاعات الخدمية.

وتهدف الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 مابين طبيب وممرض وفنى وإداري وذلك لعدم تواجدهم بالعمل، وتم اعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لأحالتها على مدير ادارة الصحة والسكان بالمنيا لأتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لأتخاذ اللازم.

وفي هذا السياق قال السايس،أن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

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