تعرف على مواصفات وأسعار "أوبل أسترا" موديل 2021 في السوق المصري

أعلنت شركة "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي للعلامة التجارية "أوبل" في مصر، أسعار سيارات أوبل أسترا السيدان موديل 2021 بنفس مواصفات وأسعار نسخة 2020.





وبحسب السعر المعلن من قبل الوكيل المحلي تقدم أسترا 2021 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 304.990 جنيه.





وتقدم السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.





وبفضل محركها الجديد تتمكن "أسترا" الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.





ودعمت أوبل أيقونتها استرا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية”.