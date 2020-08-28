قيم التداول بالبورصة المصرية تقفز لـ 9.9 مليار جنيه هذا الأسبوع









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع قيمة التداول إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.017 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





ونوه التقرير عن ارتفاع قيمة التداول الي 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.5 مليون ورقة منفذة على 1326 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 85.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.51%.





وتم توزيع إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية كالاتي :





1- بلغ فيمة التداول بالمؤشر الرئيسي للبورصة 4.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 102.8 ألف عملية

2- بلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 115.5 ألف عملية