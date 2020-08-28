ضبط 3 مصانع ومركز ومخزن بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت إدارة المسطحات، اليوم الجمعة، حملة مكبرة بالقناطر الخيرية في القليوبية، برئاسة العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمتابعة تنفيذ قانون البيئة ومواجهة أشكال الغش التجاري، ومراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع ومركز ومخزن بدون ترخيص، تحوى "16 طن مواد غذائية – 13000 عبوة أيس كريم" مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات بالمخالفة للقانون.

وبفحص تلك المخازن والمصانع، تبين عدم وجود تراخيص أو سجل بيئي للمصنع لإقامة النشاط، إلى جانب عدم وجود موافقات بيئة للنشاط القائم، تم التحفظ على المخازن وكميات المضبوطات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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