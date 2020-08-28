أمهات مصر يكشفون رغبات أبنائهم الأولي والثانية في تنسيق الجامعات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:29 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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شهد جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على موقع "فيس بوك"، مناقشات وحوارات بين الأمهات من أولياء الأمور حول الرغبة الأولي والثانية لأبنائهم في تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات.

وتضمنت أغلب الرغبات في كليات الطب والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والهندسة والتجارة والصيدلة والحقوق واقتصاد وعلوم سياسية والآداب وغيرها من الكليات. 

وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن قيام أحد الطلاب يدعي نور وائل شكر بالمدرسة الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق المحلة، بكتابة كلية الحاسبات والمعلومات في أول رغبة رغم حصوله علي مجموع 94.88 % وفضلها عن الهندسة التي كتبها في الرغبة الثانية وذلك لرغبته في الإلتحاق بالحسابات والمعلومات التي تناسب قدراته ومواهبه. 

وقالت ولي أمر الطالب نور وائل، أنه رفض كتابة الهندسة أول رغبة حتى بنظام الساعات لأنه قال "مفيش أي قسم من هندسه الحاجه اللي عاوز يدرسها ويشتغل فيها، هو حابب شغل البرمجه والشبكات وهندسه بتعتمد أكتر على الهارد ويير، علشان كده مقدرناش نقنعه بهندسه خالص".

وأكدت عبير أحمد، علي أن الكلية التي تناسب قدرات ومواهب الطالب ويستطيع التفوق فيها هي الكلية التي تسمي "كلية القمة" وليس كليات ذات المجموع الأعلي.

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