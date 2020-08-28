انفجار عبوة ناسفة بريف حلب في سوريا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:19 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء حادث انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب بسوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

 

 أفادت قناة روسيا اليوم، بمقتل شخصين على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة يسوريا، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

 

وشهدت المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، انفجار دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

 

وفي وقت سابق، تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق، في انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا.

 

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة  الأنباء السورية (سانا): "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

 

 

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