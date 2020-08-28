البورصة المصرية تربح 13.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تحقيق أرباح مقدارها 13.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 630.5 مليار جنيه، مدفوعة بإستقرار الأوضاع الليبية و تحسن المناخ الجيوسياسى وتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد دعما تحركات السوق هذا الأسبوع.





وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.





وعلي صعيد تداولات البورصة ، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.017 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.5 مليون ورقة منفذة على 1326 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 85.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.51%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.







