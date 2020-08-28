سماعات Airpods تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 35% في الأسواق العالمية

كشف تقرير جديد عن مبيعات السماعات اللاسلكية في الأسواق العالمية خلال 2020، والذي سيطرت فيه ابل على حصة سوقية بنسبة 35% في الأسواق العالمية من مبيعات Airpods ، وهي نسبة أقل من حصة ابل خلال العام الماضي.





وتعد شركة ابل الشركة الرائدة حتى الآن في سوق السماعات اللاسلكية بإصدارات الشركة من سلسلة سماعات Airpods، حيث إستطاعت الشركة أن تسجل مبيعات تصل إلى النصف تقريباً من إجمالي مبيعات السماعات اللاسلكية خلال عام 2019.





ابل الشركة الرائدة حتى الآن في سوق السماعات اللاسلكية بإصدارات الشركة من سلسلة سماعات Airpods ، حيث إستطاعت الشركة أن تسجل مبيعات تصل إلى النصف تقريباً من إجمالي مبيعات السماعات اللاسلكية خلال عام 2019.





ويشير التقرير الذي جاء اليوم إلى أن مبيعات ابل من السماعات اللاسلكية هذا العام قد تصل إلى 82 مليون وحدة، بينما تتزايد المنافسة بين شركة ابل خلال الفترة القادمة والشركات الصينية المنافسة والمصنعة للسماعات اللاسلكية منخفضة التكلفة.





ولقد كشف التقرير عن أن حصة ابل السوقية من مبيعات السماعات اللاسلكية تصل إلى نسبة أقل من الثلث وهي 35%، بينما إستطاعت شاومي أن تسيطر على نسبة 10% من مبيعات السماعات اللاسلكية، تليها شركة سامسونج بنسبة 6%.





ومن جانب أخر بدأت الإختيارات المطروحة من السماعات اللاسلكية تتوسع عبر علامات تجارية جديدة، حيث تأتي سماعة Lypertek Tevi اللاسلكية على سبيل المثال بسعر 90 دولار، وهو سعر جيد إذا ما تم مقارنته مع سماعة ابل اللاسلكية AirPods، بشكل خاص لتميز سماعة Lypertek Tevi في جودة الصوتيات والتصميم الأكثر راحة للمستخدم.





وتأتي سماعة 1MORE اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بسعر 180 دولار، والتي تقدم آداء أفضل من سماعة ابل اللاسلكية AirPods Pro التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 250 دولار.



