جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.









وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما يقف رصيد نادي الزمالك إلى 42 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 15 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.