مسؤول بالاتحاد الأوروبي يؤكد وجود اتفاق على إعداد عقوبات على تركيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:48 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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أكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، وجود اتفاق على إعداد عقوبات أوروبية على تركيا.

 

كما أكد بوريل، تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ودعا جوزيب بوريل، تركيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط.

 

وقد أكدت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، أنها لا تمانع فرض عقوبات على تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية، تمديد مهمة سفن التنقيب عن النفط في المتوسط حتى الثلاثاء المقبل.

 

وكشفت تركيا، أنها ستجري مناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت مصادر إعلامية تركية، إن أنقرة ترسل 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات لحماية سفينة التنقيب شرقي المتوسط.

 

وقالت فرنسا، في وقت سابق، إنها ستنشر طائرتي "رافال" وتعزز وجودها في شرق المتوسط بسفينة "لافايت" في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية.

 

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