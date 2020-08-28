جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المقاولون العرب

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة على يد نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.









وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الرابع بينما يقف رصيد نادي الزمالك إلى 42 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1 – النادي الأهلي 59 نقطة.

2 – بيراميدز 42 نقطة.

3 – نادي الزمالك 42 نقطة.

4 – المقاولون العرب 40 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.

6 – إنبي 30 نقطة.

7 – سموحة 28 نقطة.

8 – الإسماعيلي 27 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة

10 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.

11 – مصر المقاصة 23 نقطة.

12 – وادي جلة 23 نقطة.

13 – أسوان 23 نقطة.

14 – طلائع الجيش 22 نقطة.

15 – المصري 21 نقطة.

16 – الجونة 21 نقطة.

17 – نادي مصر 17 نقطة.

18 – طنطا 16 نقطة.



