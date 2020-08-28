بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق المصري البورسعيدي غدا السبت الموافق 29 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.









يدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.









ويفقد الأهلي جهود العديد من اللاعبين خلال مباراة المصري البورسعيدي القادمة، حيث يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف تنفيذًا لعقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.









كما يغيب الثنائي أليو ديانج بعد طرده في مباراة الجونة الأخيرة، وأحمد فتحي لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الفريق الساحلي.









ويغيب عدد من اللاعبين عن الأهلي أمام المصري بسبب الإصابات منهم، محمود متولي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، وحسين الشحات الذي يغيب بسبب اجرائه عملية "الفتاق"، بالإضافة لكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير والذين يغيبون عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة لإصابات مختلفة.









ولا يزال موقف أيمن أشرف مدافع الأهلي غامضا من المشاركة أمام المصري بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الحوض خلال لقاء الجونة الأخير.









بينما انتهت علاقة الثلاثي شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور مع النادي الأهلي بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم الجاري ورحيلهم عن الفريق.









وكان النادي الأهلي خسر مباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة 3 / 1 في الجولة 21 من الدوري الممتاز، بينما عاد لسكة الانتصارات مجددا في لقاء الجونة وفاز عليه بهدف دون مقابل في لقاء الجولة 22.







