بداخلها 4 ملايين جنيه.. إصابة سائق سيارة نقل أموال إثر إنقلابها على الطريق بالدقهلية

أصيب سائق سيارة نقل أموال على طريق اليوسيفية بني عبيد في محافظة الدقهلية، إثر انقلاب السيارة وهي تقل ٤ ملايين جنيه.





وكانت انقلبت سيارة نقل أموال، اليوم الجمعة، على طريق بني عبيد_اليوسيفية بمحافظة الدقهلية، وإصابة مرافق قائد السيارة.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال على طريق بنى عبيد_ اليوسيفية، وإصابة مرافق قائد السيارة.





وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وإدارة مرور الدقهلية، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "د.ر.ب ٢٩٨٥"، والتابعة للشركة المصرية لنقل الأموال.





وبسؤال قائد السيارة "وليد.ف.م" ٣٣ سنة، ومقيم السنطة بمحافظة الغربية، قرر أنه كان في طريقه من مدينة الحسنة بمحافظة الشرقية إلى قرية المحموديه التابعة المدينة دكرنس لتغذية ماكينات الصرف الآلي وأن السيارة بها 4 ملايين جنيه، حيث اختلت عجلة القيادة بيده عند مطلع كوبري اليوسيفية، مما أدى إلى انقلاب السيارة.





وأصيب مرافق قائد السيارة "محمود.ع.ع" ٣٣سنة، ومقيم اويش الحجر، بجرح قطعي بكاحل القدم اليسري.





حيث دبرت الشركة سيارة أخرى، وتم نقل الأموال .





وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1987 إداري بني عليك لسنة 2020، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.





وأقدمت سيدة في نهاية العقد الثاني من عمرها علي الانتحار بتناول حبة سامة تستخدم لحفظ الغلال، وذلك اثر خلافات زوجية بتناول قرص سام تعرف بالحبة السوداء.





وكان اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بانتحار رحاب. م. م. 29 سنة، وتقيم بقرية النزل التابعة لمركز شرطة منية النصر.





وعلى الفور انتقل العميد طارق الشحات مأمور مركز شرطة منية النصر، والمقدم أحمد عوض رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنها تناولت قرصا ساما "حبة الغلة" الذى يستخدم في حفظ الغلال وذلك بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها.



