نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط tazalomg12.emis.gov.eg (بوابة الثانوية العامة).. اضغط هناااااا لمعرفة النتيجة





تصدرت نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، اليوم الجمعة الموافق 28/8/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، حيث يسعى بعض الطلاب المتضررين للتأكد من إجاباتهم.





ويستقبل الطلاب المتضررين من نتائجهم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، وذلك بعد أن قاموا بالاطلاع على أوراق إجاباتهم.





وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، من تلقي طلبات التظلمات يوم 25 أغسطس الماضي، حيث بدأت الوزارة في الإعلان عن نتيجة التظلمات الخاصة بكل طالب منذ السبت الماضي الموافق 15 أغسطس 2020.





نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تظلمهم من خلال الآتي:





- تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- اختيار جنسية الطالب.





- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.





- كتابة الرقم القومي للطالب.





الضغط على نتيجة التظلم.





من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفي حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.





وأكد حجازي أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.



