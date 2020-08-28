بعد هزيمة الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:27 م
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
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تعرض نادي الزمالك للهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ونجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً.


ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :-

1-الأهلي 59 نقطة.
2-بيراميدز 42 نقطة.
3-الزمالك 42 نقطة.
4-المقاولون العرب 40 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 31 نقطة.
6-إنبي 30 نقطة.
7-سموحة 28 نقطة.
8-الاسماعيلي 27 نقطة.
9- حرس الحدود 24 نقطة.
10-الانتاج الحربي 24 نقطة.
11-مصر المقاصة 23 نقطة.
12-وادي دجلة 23 نقطة
13-اسوان 23 نقطة.
14-طلائع الجيش 22 نقطة.
15-المصري 21 نقطة.
16-الجونة 21 نقطة.
17-نادي مصر 17 نقطة.
18-طنطا 16 نقطة.

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